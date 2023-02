Volodimir Zelensky estime que la situation dans l'Est ukrainien se dégrade

Volodimir Zelensky estime que la situation dans l'Est ukrainien se dégrade













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La situation sur les lignes de front dans l'est de l'Ukraine s'est compliquée alors que l'armée russe a intensifié son offensive, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui avait dit ces derniers jours que Moscou avait lancé une "grande revanche" face à la résistance de Kyiv. A Bakhmout, devenue le principal objectif de la Russie ces derniers mois, l'armée russe a fait état d'avancées au nord et au sud de la ville. S'exprimant dans une allocution vidéo quotidienne, Volodimir Zelensky a déclaré qu'une "claire intensification a été notée dans les opérations des occupants, sur le front Est de notre pays. La situation est devenue plus difficile". Le dirigeant ukrainien a dit penser que les Russes voulaient obtenir des gains qu'ils pourraient faire valoir au premier anniversaire de la guerre, le 24 février. (Reportage David Ljunggren et Ron Popeski; version française Jean Terzian)