Volodimir Zelensky est arrivé en Pologne

Crédit photo © Reuters

KYIV/VARSOVIE (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé mercredi en Pologne, a fait savoir Varsovie, pour une visite officielle à un allié clé qui a joué un rôle de premier plan en encourageant le soutien militaire et politique occidental à Kyiv depuis le début de l'invasion russe. Cette visite, annoncée la semaine dernière par Varsovie mais qui n'a pas été officiellement confirmée par Kyiv, intervient alors que l'Ukraine se prépare à mener, dans les semaines ou mois à venir, une contre-attaque pour reprendre des territoires occupés dans l'est et le sud du pays. "Je peux dire que le président Zelensky a franchi la frontière polonaise", a déclaré mercredi Marcin Przydacz, conseiller présidentiel, à la chaîne privée TVN24. Dans des commentaires télévisés la veille, Marcin Przydacz avait déclaré que la visite "devrait être considérée comme un signe de confiance et de remerciement à la Pologne et aux Polonais". La Pologne a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit, en février 2022. Le pays, membre de l'Otan, a également joué un rôle clé en persuadant les autres pays occidentaux à fournir des chars et d'autres types d'armes à l'Ukraine. Varsovie s'est également engagé à fournir des avions de chasse MiG-29 à Kyiv. Marcin Przydacz a indiqué que les premiers avions avaient déjà été livrés à l'Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré mardi que Kiev était reconnaissant à la Pologne d'avoir ouvert la voie aux livraisons d'avions de combat MiG. Le président ukrainien rencontrera son homologue polonais Andrzej Duda et le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Il s'entretiendra également avec des réfugiés ukrainiens et des Polonais, a annoncé Marcin Przydacz. Les responsables polonais ont indiqué que les discussions porteraient sur l'évolution de la situation sur les lignes de front ukrainiennes, le soutien international et la coopération économique. L'opinion publique polonaise soutient massivement les Ukrainiens dans leur guerre contre la Russie. Néanmoins, la visite de Volodimir Zelensky intervient alors que la colère monte dans les campagnes polonaises face à l'impact des importations de céréales ukrainiennes, qui ont fait baisser les prix dans plusieurs États de l'aile orientale de l'Union européenne. (Reportage Pavel Polityuk à Kiev, Alan Charlish, et Pawel Florkiewicz à Varsovie, rédigé par Tom Balmforth et Michael Kahn; version française Camille Raynaud et Gaëlle Sheehan, édité par Jean-Stéphane Brosse)