Volodimir Zelensky en visite en Pologne le 5 avril

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky devrait se rendre en Pologne le 5 avril, a déclaré lundi Marcin Przydacz, conseiller du président polonais pour les Affaires étrangères. "La visite aura lieu à l'invitation du président (Andrzej) Duda. Il y aura des discussions longues et approfondies, non seulement sur la situation sécuritaire, mais aussi sur le soutien économique et politique", a déclaré Marcin Przydacz à la radio privée RMF. "Il s'agira d'une visite officielle." Volodimir Zelensky devrait rencontrer des Polonais et des Ukrainiens réfugiés en Pologne mercredi sur la place du château de Varsovie, a-t-il ajouté. La dernière rencontre du président ukrainien avec son homologue polonais remonte à décembre 2022, au retour de sa visite aux Etats-Unis, son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'invasion de son pays par la Russie. La Pologne et l'Ukraine sont deux pays voisins partageant des liens historiques profonds. De nombreux Ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe, et un grand nombre d'entre eux ont cherché refuge en Pologne. (Reportage Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)