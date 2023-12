Volodimir Zelensky croit à une victoire malgré l'incertitude sur l'aide américaine

par Olena Harmash et Tom Balmforth KYIV, 6 décembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a affirmé mercredi que Kiyv parviendrait à vaincre la Russie et à remporter une "paix équitable", alors que le maintien de l'aide militaire et financière vitale des États-Unis reste incertain. "Ce n'est pas facile maintenant, mais nous avançons. Quelles que soient les difficultés, nous y parviendrons. À nos frontières, à notre peuple. À notre paix. Une paix équitable. Une paix libre. Contre vents et marées", a déclaré le président dans une vidéo enregistrée sur son téléphone portable, à l'occasion de la journée des forces armées ukrainiennes. Ses remarques interviennent alors que des incertitudes entourent l'avenir d'un programme d'aide de 60 milliards de dollars débattu au Congrès américain et bloqué depuis des semaines. Volodimir Zelensky a par ailleurs annulé mardi une intervention par vidéoconférence devant le Congrès américain, lors de laquelle il devait plaider en faveur d'une nouvelle aide de Washington, en raison d'un empêchement de dernière minute. Le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a déclaré que les fonds pour l'Ukraine devaient être liés à des "changements profonds" de la politique des Etats-Unis en matière d'immigration. Kyiv s'est fortement appuyé sur l'aide de ses alliés occidentaux pour faire face à l'armée russe. Un projet d'aide militaire proposé par l'Union européenne s'est également heurté à la résistance de certains membres du bloc. La suspension de l'aide américaine fait courir un "risque important" de défaite à l'Ukraine, a affirmé mardi Andriy Yermak, chef de cabinet de Volodimir Zelensky. Moscou contrôle environ 17,5% du territoire ukrainien et les forces ukrainiennes sont actuellement confrontées à une nouvelle offensive russe sur le front oriental, avec des combats particulièrement violents autour des villes d'Avdiivka et de Mariinka. Le président a déclaré que l'Ukraine n'avait pas d'autre choix que de libérer ses territoires occupés par la Russie. "Ce sont nos terres. Ce sont nos gens (...) La victoire est devant nous", a-t-il conclu. (Reportage Olena Harmash ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)