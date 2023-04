Volodimir Zelensky attendu en Pologne

KYIV, 5 avril (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky se rend ce mercredi en Pologne, allié clé de l'Ukraine qui a joué un rôle de premier plan en encourageant le soutien militaire et politique occidental à Kyiv depuis le début de l'invasion russe.

Cette visite, annoncée la semaine dernière par Varsovie mais qui n'a pas été officiellement confirmée par Kyiv, intervient alors que l'Ukraine se prépare à mener, dans les semaines ou mois à venir, une contre-attaque pour reprendre des territoires occupés dans l'est et le sud du pays. "Cette visite devrait être prise comme un signe de confiance et de remerciement à l'égard de la Pologne et des Polonais", a déclaré mardi soir le conseiller du président polonais pour les Affaires étrangères, Marcin Przydacz. La Pologne a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit, en février 2022. Le pays, membre de l'Otan, a également joué un rôle clé en persuadant les autres pays occidentaux à fournir des chars et d'autres types d'armes à l'Ukraine. Varsovie s'est également engagé à fournir des avions de chasse MiG-29 à Kyiv. Marcin Przydacz a indiqué que les premiers avions avaient déjà été livrés à l'Ukraine. Le président ukrainien rencontrera son homologue polonais Andrzej Duda et le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Il s'entretiendra également avec des réfugiés ukrainiens et des Polonais, a annoncé Marcin Przydacz. (Reportage Pavel Polityuk et Alan Charlish, rédigé par Tom Balmforth; version française Camille Raynaud)