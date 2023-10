Volodimir Zelensky arrive à Grenade pour le sommet européen

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé jeudi son arrivée à Grenade, dans le sud de l'Espagne, pour participer au sommet de la Communauté politique européenne, une instance créée après l'invasion russe de l'Ukraine pour renforcer les liens entre Européens. "Nous prêterons une attention particulière à la région de la mer Noire ainsi qu'aux efforts communs visant à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et la liberté de navigation", a déclaré le président ukrainien sur X (ex-Twitter). La priorité de l'Ukraine est d'améliorer ses défenses aériennes à l'approche de l'hiver, a-t-il ajouté. Volodimir Zelensky devrait notamment rencontrer Emmanuel Macron dans l'après-midi. Le sommet de la CPE sera suivi d'un sommet de l'Union européenne. Les dirigeants européens réunis à Grenade entendent réaffirmer leur soutien à l'Ukraine sur le long terme, alors qu'outre-Atlantique, Joe Biden dit craindre que les querelles internes au Parti républicain à Washington ne perturbent l'aide américaine au pays. En Europe aussi, le risque d'un assèchement de l'aide à l'Ukraine est évoqué depuis que la Pologne a annoncé le mois dernier qu'elle cessait de fournir des armes à Kyiv, et après les bons scores électoraux engrangés par l'ancien Premier ministre Robert Fico en Slovaquie, qui promet de couper l'aide à l'Ukraine. Ces développements sont toutefois minimisés par certains responsables en Ukraine, dans l'UE ou au sein de l'Otan, qui estiment que l'aide à Kyiv perdurera car il y va de l'intérêt même des Occidentaux. Outre l'Ukraine, l'ordre du jour du sommet de la Communauté politique européenne devrait être accaparé par la situation dans le Haut-Karabakh et par les tensions entre la Serbie et le Kosovo. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, invité à participer à des discussions avec l'Arménie, a boudé la réunion, mécontent de "l'atmosphère anti-azerbaïdjanaise" entretenue selon les médias de Bakou par certains pays européens, dont la France. (Anna Pruchnicka, avec Andrew Gray, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)