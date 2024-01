Volodimir Zelensky appelle les Ukrainiens à prendre l'initiative pour déterminer l'issue de la guerre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Volodimir Zelensky a appelé mercredi les Ukrainiens à prendre l'initiative pour aider à déterminer l'issue de la guerre opposant leur pays à la Russie. Le président ukrainien a par ailleurs appelé l'Occident à intensifier son soutien à Kyiv dans sa guerre contre Moscou à l'occasion d'un discours prononcé mardi au forum économique mondial de Davos. Alors que la contre-offensive ukrainienne lancée l'année dernière n'a eu qu'un succès limité, Volodimir Zelensky s'est dit confiant quant au déblocage de l'aide américaine. "L'Ukraine a besoin d'une perspective ambitieuse et proactive afin que ce soit notre pays qui prenne l'initiative, pas l'ennemi, et que la fin de la guerre dépende des actes de l'Ukraine", a-t-il dit lors de son allocution quotidienne. "Le monde soutient ceux qui ont une perspective certaine. L'enjeu fondamental (est) de conserver l'initiative afin que nous ayons l'opportunité de devenir plus forts." Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté il y a près de deux ans, les lignes de front n'ont quasiment pas changé depuis plusieurs mois. (Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)