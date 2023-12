Volodimir Zelensky annule son intervention devant le Congrès US

Volodimir Zelensky annule son intervention devant le Congrès US













par Patricia Zengerle WASHINGTON, 5 décembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annulé mardi une intervention devant le Congrès américain, lors de laquelle il devait plaider en faveur d'une nouvelle aide de Washington. Les divisions entre républicains et démocrates sur l'aide à apporter à l'Ukraine s'exacerbent, alors que le président américain Joe Biden a demandé en octobre au Congrès d'approuver le versement de fonds supplémentaires à Kyiv. Le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a déclaré que les fonds pour l'Ukraine devaient être liés à des "changements profonds" de la politique des Etats-Unis en matière d'immigration. Des membres de la Chambre des représentants et du Sénat ont participé à des réunions d'information organisées par des hauts responsables de l'administration Biden. Volodimir Zelensky devait s'exprimer par vidéoconférence, mais le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a annoncé que le président ukrainien ne pourrait pas participer à la réunion. "Il s'est produit quelque chose à la dernière minute", a dit Chuck Schumer aux journalistes. (Reportage Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)