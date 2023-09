Volodimir Zelensky accuse Poutine d'être responsable de la mort de Prigojine

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a accusé vendredi son homologue russe d'être responsable de la mort de l'ancien chef de la milice Wagner, Evguéni Prigojine, décédé fin août dans des circonstances encore troubles. Sans fournir la moindre preuve de ses affirmations, le chef d'Etat ukrainien a tenu ces propos lors d'une conférence de presse organisée à Kyiv. "Le fait qu'il ait tué Prigojine, du moins c'est ce que disent les informations dont nous disposons tous, dit beaucoup de sa rationnalité et de sa faiblesse", a dit Volodimir Zelensky. Le jet privé Embraer à bord duquel le chef de Wagner se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé le 23 août, tuant les dix personnes à bord, dont deux autres responsables de Wagner, quatre gardes du corps et trois membres d'équipage. La cause de la chute de l'appareil n'est pas encore établie et des témoins ont déclaré à Reuters qu'ils avaient entendu une détonation suivie du crash de l'avion. La mort d'Evguéni Prigojine, enterré en catimini lors d'une cérémonie privée en périphérie de Saint-Pétersbourg, a eu lieu exactement deux mois après la brève rébellion des combattants de Wagner contre le commandement militaire russe, la menace la plus importante à l'encontre du président Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir en 1999. (Dan Peleschuk; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)