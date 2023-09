Volleyball : La France sombre face à l’Italie

Volleyball : La France sombre face à l’Italie













par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Bleus n'ont pas tenu le choc. L'équipe de France s'est inclinée en demi-finale de l'Euro de volley face à l'Italie jeudi soir. Devant les 11 000 spectateurs du PalaLottomatica de Rome, les Transalpins se sont montrés impitoyables face aux champions olympiques pour l'emporter sèchement en trois manches (25-21, 25-19, 25-23). Les champions du monde et d'Europe en titre ont tenu leur rang et n'ont jamais lâché leur avantage. Samedi, l'Italie défendra son titre face à la Pologne, vice-championne du monde et vainqueure de la Slovénie plus tôt dans la soirée (23-25, 25-21, 25-20, 25-21). De leur côté, les Bleus batailleront pour la medaille de bronze face aux Slovènes à partir de 18h samedi.