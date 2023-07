Volkswagen se concentre sur l'amélioration du flux de trésorerie nette au S2

BERLIN, 27 juillet (Reuters) - Volkswagen va se concentrer sur l'amélioration de la trésorerie nette au second semestre, alors que les goulots d'étranglement logistiques se résorbent, a déclaré le constructeur automobile allemand jeudi. "Au cours du premier semestre, nous avons obtenu de solides résultats financiers et pris des mesures importantes pour améliorer notre compétitivité. Pour le second semestre, nous nous concentrons désormais sur le renforcement du flux de trésorerie nette", a déclaré le directeur financier Arno Antlitz. Le constructeur prévoit toujours d'atteindre un flux de trésorerie nette compris entre six milliards et huit milliards d'euros pour l'ensemble de l'année, après 2,5 milliards au premier semestre. Volkswagen a toutefois revu à la baisse sa prévision de livraisons de véhicules dans une fourchette comprise entre neuf millions à 9,5 millions, contre un objectif d'environ 9,5 millions auparavant, en raison d'un contexte économique incertain. (Rédaction Miranda Murray ; version frnaçaise Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)