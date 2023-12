Volkswagen : Réductions d'effectifs et développement accéléré pour réduire les coûts

Volkswagen : Réductions d'effectifs et développement accéléré pour réduire les coûts













Crédit photo © Reuters

par Victoria Waldersee et Christina Amann BERLIN (Reuters) - Volkswagen et les représentants syndicaux se sont mis d'accord sur des mesures de réduction des coûts qui devraient rapporter 10 milliards d'euros d'ici à 2026, dont 4 milliards dès l'année prochaine, a annoncé le constructeur automobile. Les mesures, qui interviennent après deux mois de discussions dans un contexte de concurrence accrue, comprennent l'accélération des délais de développement et de production, la réduction des coûts de personnel et la mise en oeuvre d'une stratégie d'approvisionnement plus efficace. Dans un communiqué publié mardi, Volkswagen a fixé des objectifs d'économies pour chacune de ces initiatives dans le cadre d'un programme qui devrait permettre de réaliser des gains de 10 milliards d'euros d'ici 2026 et d'atteindre une marge de bénéfice de 6,5%, contre 3,4% au cours des neuf premiers mois de l'année en cours. Le groupe pourrait également, si nécessaire, proposer des accords de ruptures de contrat dans l'ensemble de la société, a déclaré Gunnar Kilian, membre du conseil d'administration des ressources humaines. Les postes vacants ne seraient pas pourvus afin de réduire l'effectif total, un moyen de baisser le nombre de salariés sans rompre l'accord conclu avec le comité d'entreprise pour exclure les licenciements. "Grâce à l'accord conclu, nous créerons la flexibilité nécessaire à partir de 2024 pour garantir la rentabilité de l'entreprise et donc l'emploi durable", a-t-il déclaré. PROGRAMMES DE PERFORMANCE La marque Volkswagen, qui représente la majeure partie des ventes du constructeur automobile, est la première du groupe à entamer un programme de réduction des coûts, appelé "programmes de performance" par les dirigeants qui tentent de convaincre les investisseurs de la crédibilité et de sa stabilité financière. Dans une note adressée à ses employés au début du mois, Volkswagen a déclaré vouloir réduire d'un cinquième les coûts du personnel administratif de sa marque éponyme, économiser un milliard d'euros d'ici 2028 en ramenant les cycles de développement des produits de 50 mois à trois ans, réduire les délais de production et supprimer un nouveau site de recherche et développement de 800 millions d'euros à Wolfsburg, son siège historique. D'autres mesures comprennent des retraites partielles pour les travailleurs nés en 1967, ou en 1968 pour les personnes souffrant d'un handicap grave, afin de réduire les coûts, en particulier dans le domaine du personnel administratif. Le constructeur automobile prévoit également d'économiser 320 millions d'euros par an grâce à une meilleure performance de ses achats, de générer plus de 250 millions d'euros par an en optimisant son activité après-vente, et d'économiser plus de 200 millions d'euros par an en améliorant les délais de production. La réduction de 50% du nombre de véhicules d'essai utilisés pour le développement technique permettrait d'économiser 400 millions d'euros supplémentaires par an, en augmentant le nombre d'essais réalisés par voie numérique, a déclaré le groupe. (Reportage Victoria Waldersee et Christina Amann, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)