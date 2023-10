Volkswagen recule après la dégradation de son objectif de marge

23 octobre (Reuters) - Le titre Volkswagen recule à son plus bas niveau depuis avril 2020 lundi en début de journée, après que le constructeur automobile allemand a réduit ses perspectives de marge opérationnelle pour l'année en cours. Invoquant les impacts négatifs des couvertures de matières premières, le plus grand groupe automobile européen s'attend dorénavant à une marge pour 2023 de 7,0 à 7,3%, contre 7,5 à 8,5% précédemment. Le constructeur a cependant maintenu ses perspectives de livraisons et de ventes. L'action Volkswagen perdait 2,58% à Francfort vers 09h15 GMT, entraînant l'ensemble du secteur automobile européen , qui reculait au même moment de 0,68%. Deutsche Bank a déclaré s'attendre à ce que les estimations du consensus diminuent, mais a ajouté que les prévisions stables de livraisons étaient un signe de confiance. "Les coûts liés à la valorisation des dérivés demeure un risque et peut encore peser", écrit Tim Rokossa, analyste chez Deutsche Bank. "Avec des volumes et un chiffre d'affaires qui se maintiennent comme prévu, nous considérons que l'avertissement est propre à l'entreprise et n'envoie pas de signal d'alerte sur l'ensemble du secteur", ajoute-t-il dans une note. Volkswagen a déclaré que les couvertures sur les matières premières avaient entraîné une perte de 2,5 milliards d'euros qu'elle ne serait pas en mesure de compenser d'ici la fin de l'année. Le groupe a également fait état de ventes au troisième trimestre en hausse de 12% à 78,8 milliards d'euros et d'un bénéfice d'exploitation de 4,9 milliards (+14%). La société doit publier jeudi ses chiffres trimestriels complets. (Reportage Danilo Masoni, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)