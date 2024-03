Volkswagen prévoit une moindre croissance de son chiffre d'affaires en 2024

Volkswagen prévoit une moindre croissance de son chiffre d'affaires en 2024













par Christoph Steitz et Christina Amann FRANCFORT/BERLIN, 1er mars (Reuters) - Volkswagen a prévenu vendredi s'attendre à une moindre croissance de son chiffre d'affaires en 2024, en raison de la dégradation des perspectives économiques, de l'intensification de la concurrence et de l'augmentation des coûts. Le premier constructeur automobile européen, qui détient les marques Audi, VW et Lamborghini, prévoit une hausse de son chiffre d'affaires de 5% en 2024, après une progression de 15,5% en 2023, qui a porté le chiffre d'affaires annuel à 322,3 milliards d'euros. Le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz, anticipe des "perspectives économiques mitigées et une concurrence intense" en 2024, même si le constructeur automobile reste confiant pour l'ensemble de l'année. A lire aussi... A 15h40 GMT, Volkswagen perdait 4,6%, touchant un plus bas sur quatre semaines après avoir reculé jusqu'à 7,15%. Porsche , dans lequel Volkswagen détient une participation majoritaire, perdait 0,1% après avoir gagné plus de 2% plus tôt en séance. Volkswagen a déclaré s'attendre à une marge d'exploitation comprise entre 7,0% et 7,5% en 2024. L'an dernier, la marge est tombée à 7% après 7,9% l'année précédente. (Reportage Christoph Steitz, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)