Volkswagen "prêt à agir" face aux restrictions chinoises sur les exportations de métaux

6 juillet (Reuters) - Volkswagen a déclaré jeudi surveiller la situation sur les marchés des matières premières après que la Chine a annoncé un contrôle des exportations de certains métaux, et dit être "prêt à prendre des mesures avec ses partenaires si nécessaire". Le ministère chinois du Commerce, Wang Wentao, a déclaré lundi vouloir exiger des permis d'exportation de certains produits au gallium et au germanium à compter du 1er août afin de protéger la sécurité nationale. Cette décision a ravivé les craintes de nouvelles perturbations et pénuries d'approvisionnements dans l'industrie mondiale. Un porte-parole de Volkswagen a déclaré à Reuters que le gallium et le germanium étaient des ressources importantes pour les produits automobiles et les technologies de voitures autonomes. Mercredi, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a également réagi, déclarant qu'une rupture complète avec la Chine n'était ni réaliste, ni dans l'intérêt des entreprises occidentales. "Je pense que nous devons simplement trouver des domaines où nous pouvons calmer les choses et négocier des situations gagnant-gagnant." Le patron du troisième constructeur automobile mondial par le chiffre d'affaires a par ailleurs ajouté qu'il en "revient à l'Union européenne de collaborer avec les autorités chinoises pour trouver une solution". (Reportage Jan Schwartz, rédigé par Anna Mackenzie, version française Gaëlle Sheehan et Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)