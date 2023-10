Volkswagen manque ses objectifs de rentabilité au troisième trimestre

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Volkswagen a confirmé jeudi des résultats préliminaires au troisième trimestre à savoir, des ventes à 78,8 milliards d'euros et une hausse de 14% du bénéfice d'exploitation à 4,9 milliards d'euros, une rentabilité jugée décevante par le directeur financier du groupe automobile. "Dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie et nous avons augmenté nos ventes et notre chiffre d'affaires au troisième trimestre. Nous ne pouvons pas être satisfaits de notre rentabilité, qui est restée en deçà de nos objectifs ambitieux au troisième trimestre", a déclaré le directeur financier Arno Antlitz. (Reportage Victoria Waldersee, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)