Volkswagen lance le projet d'IPO de Porsche

HAMBOURG/FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen (VW) a annoncé lundi son intention de mettre en oeuvre le projet d'introduction en Bourse de Porsche, dans ce qui pourrait constituer l'une des plus importantes valorisations mondiales, en dépit de l'inquiétude des marchés à propos de l'inflation record et de la crise énergétique.

Le constructeur allemand a indiqué que l'opération serait lancée fin septembre ou début octobre, avec une finalisation d'ici la fin de l'année.

Cette décision de coter à Francfort la marque de voitures de sport de luxe a été prise après que le conseil de surveillance de VW a voté lundi soir en faveur du projet.

Les investisseurs s'attendent à ce que Porsche soit valorisé entre 60 milliards et 85 milliards d'euros - si le haut de la fourchette est atteint, il pourrait s'agir de la plus importante IPO de l'histoire de l'Allemagne et de l'une des plus importantes en Europe depuis 1999, selon des données Refinitiv.

Volkswagen a déclaré que l'IPO marquerait un pas important dans la transformation du groupe, alors que son objectif est de devenir le leader de la mobilité logicielle.

Parmi les investisseurs figurent le Qatar, a indiqué VW, précisant que Doha s'était engagé à prendre une participation de 4,99% dans la compagnie cotée.

