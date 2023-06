Volkswagen fixe un objectif de croissance annuelle du CA de 5 à 7% d'ici 2027

BERLIN (Reuters) - Volkswagen a fixé mercredi ses nouveaux objectifs financiers, visant une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5 à 7% d'ici 2027 et un rendement de 9 à 11% d'ici 2030. Le constructeur automobile a établi des "programmes de performance" pour chaque marque, leur allouant des capitaux avec un objectif de retour spécifique fixe sur les ventes, tout en déléguant des responsabilités pour atteindre ces objectifs, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence de presse à l'occasion de la journée investisseurs du groupe. "Si vous regardez comment Volkswagen fonctionnait dans le passé, nous avions souvent une croissance des coûts fixes et nous voulions dépasser ces coûts fixes", a déclaré le directeur financier Arno Antlitz. "Nous sommes convaincus que, dans le cadre de la transformation, nous devons changer cette stratégie pour adopter une approche fondée sur la valeur plutôt que sur le volume, être très disciplinés en matière de coûts fixes et d'investissements et nous concentrer plutôt sur la valeur", a-t-il ajouté. Volkswagen a légèrement réduit son objectif de ventes de véhicules électriques en Chine, les ventes de voitures à moteur thermique fournissant encore des revenus élevés au constructeur, qui souhaite se concentrer sur les marges, a déclaré le directeur financier. Le nouvel objectif de croissance du chiffre d'affaires représente un net progrès par rapport aux performances de Volkswagen, qui a affiché une croissance du chiffre d'affaires de seulement 1,1 à 1,2% par an lors des deux dernières années, et de 0,7% en 2018-2019 avant la pandémie. Dans le cadre des nouveaux programmes de performance, chaque marque aura un objectif défini pour le résultat d'exploitation, le rendement, le flux de trésorerie net, les taux de conversion des liquidités, ainsi que le ratio d'investissement, a déclaré Volkswagen dans un communiqué, ajoutant qu'il lierait les bonus de la direction à la réalisation des objectifs. (Reportage Victoria Waldersee, Jan Schwartz ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)