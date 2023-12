Volkswagen envisage une coopération avec Renault pour sa voiture électrique à 20.000 euros

Volkswagen envisage une coopération avec Renault pour sa voiture électrique à 20.000 euros













(Actualisé avec réaction de Renault au §4-5, détails au §2) BERLIN, 8 décembre (Reuters) - Volkswagen envisage une coopération avec Renault pour développer et produire sa voiture électrique à 20.000 euros, a rapporté vendredi le journal allemand Handelsblatt, citant des sources proches du dossier. Le constructeur automobile allemand est intéressé par une coopération autour d'une plateforme pour la voiture qui, espère-t-il, rendra les véhicules à batterie abordables pour le grand public, a rapporté Handelsblatt. Les discussions avec Renault en sont encore à un stade très précoce et elles pourraient ne pas aboutir, ont précisé les sources. Renault, via une porte-parole, a refusé de s'exprimer sur l'article de Handelsblatt. Cette porte-parole a néanmoins déclaré qu'une coopération était nécessaire pour être compétitif sur le segment des véhicules électriques à petit prix. "Nous sommes en train de mener différentes discussions mais rien n'a été finalisé", a déclaré la porte-parole. L'objectif des deux partenaires serait une production annuelle de 200.000 à 250.000 véhicules, selon Handelsblatt. (Reportage Nette Noestlinger, Gilles Guillaume et Kate Entringer ; rédigé par Miranda Murray, version française Augustin Turpin)