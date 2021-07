Volkswagen en négociations avancées pour racheter Europcar

Crédit photo © Reuters

par Gwénaëlle Barzic et Arno Schuetze

PARIS (Reuters) - Un consortium mené par le constructeur allemand Volkswagen est en négociations avancées avec Europcar en vue du rachat du spécialiste français de la location de véhicules pour environ 2,5 milliards d'euros, a annoncé mardi Europcar.

Volkswagen, qui a contrôlé Europcar par le passé, travaille à un rapprochement qui pourrait être annoncé dès mercredi si les négociations aboutissent, avaient indiqué plus tôt à Reuters deux sources au fait du dossier.

Dans un communiqué, Europcar Mobility Group précise que les discussions portent sur une "opération sur son capital sous forme d'une éventuelle offre publique d'achat à un prix de l'ordre de 50 centimes d'euro par action".

Le consortium mené par Volkswagen comprend le fonds d'investissement britannique Attestor Limited et le conglomérat néerlandais du secteur des transports Pon Holdings B.V., ajoute Europcar.

Le même consortium avait proposé en juin 44 centimes d'euro par action Europcar, soit une valorisation d'environ 2,2 milliards d'euros, mais cette offre avait été rejetée par les fonds qui contrôlent la société française depuis l'accord de restructuration de sa dette en novembre dernier.

"Il n'y a aucune certitude quant à l'issue des discussions (en cours) et la société tiendra le marché informé rapidement", précise le communiqué d'Europcar.

Le prix est encore susceptible d'évoluer, ont dit les sources à Reuters.

Les conseils d'administration des deux sociétés doivent se réunir mercredi, a ajouté l'une d'elles.Volkswagen n'a pas souhaité faire de commentaire.

Leader européen de la location de voitures, Europcar a été durement affecté par la pandémie de coronavirus. La société doit publier ses résultats trimestriels mercredi après-Bourse, tandis que Volkswagen publiera les siens jeudi.Le constructeur allemand a confirmé fin juin qu'il envisageait d'acquérir une participation majoritaire dans Europcar afin de tirer parti de l'engouement des consommateurs pour la location de véhicules.Les négociations se sont poursuivies depuis le rejet de la première offre du constructeur allemand et ont progressé ces derniers jours, ont dit les sources. Une des difficultés consiste à obtenir l'accord des cinq fonds contrôlant Europcar - Anchorage, Attestor, Diameter, King Street Capital et Marathon -, ont souligné les sources.Volkswagen avait vendu Europcar à la société française d'investissement Eurazeo en 2006 pour 3,3 milliards d'euros (3,94 milliards de dollars), dette comprise.Le chiffre d'affaires d'Europcar a chuté de 45% en 2020 sous l'effet de la pandémie de coronavirus, et la société a enregistré des pertes nettes de 645 millions d'euros.Le titre Europcar a gagné 10% depuis le début de l'année à la Bourse de Paris, soutenu par l'espoir d'un allègement des restrictions de déplacement. Mais il vaut toujours moins d'un euro, contre 12,25 euros lors de son introduction en Bourse en 2015.

(avec Jan Schwartz, Christoph Steitz et Alexander Huebner, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)