Voitures électriques: Volkswagen et BP pourraient renforcer leur partenariat sur les stations de recharge

DÜSSELDORF (Reuters) - Volkswagen et BP envisagent de renforcer leur partenariat dans les recharges de véhicules électriques et pourraient l'étendre à de nouvelles régions et technologies, ont déclaré jeudi les dirigeants des deux groupes.

Le constructeur automobile et la compagnie pétrolière prévoient d'installer conjointement 8.000 points de recharge rapide à travers l'Europe d'ici 2024 pour les véhicules à batterie, dans le cadre d'un accord qui verra BP installer des chargeurs mobiles produits par VW dans son réseau de stations-service.

Les chargeurs mobiles rapides auront une capacité d'environ 150 kilowatts (kW), soit une charge significative pour une autonomie d'environ 160 kilomètres en un peu plus de 10 minutes.

"Il y a tellement d'autres domaines dans lesquels nous sommes complémentaires", a déclaré aux journalistes le président du directoire de Volkswagen, Herbert Diess, lors d'une cérémonie à Düsseldorf, dévoilant les premières bornes de recharge pour véhicules électriques issues de ce partenariat.

"BP dispose d'un réseau très solide dans de nombreux endroits du monde. Cela signifie donc que ce que nous faisons ici peut également être fait ailleurs", a poursuivi Herbert Diess, ajoutant que BP pourrait également être un partenaire dans le domaine de la recharge des camions électriques.

Le réseau sera ouvert à d'autres marques, a déclaré le directeur général de BP, Bernard Looney. Le réseau de superchargeurs de Tesla, qui a commencé à s'ouvrir à la concurrence, reste encore réservé aux conducteurs de Tesla sur de nombreux marchés.

"Cinq cent cinquante millions de personnes vivent à moins de 20 minutes d'un site BP", a déclaré Bernard Looney en affirmant que son groupe avait les capacités nécessaires pour densifier ce réseau de chargeurs électriques.

(Reportage Christoph Steitz, version française Augustin Turpin)