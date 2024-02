Voiture électrique : pourquoi le gouvernement met déjà fin au "leasing social"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le gouvernement français a décidé de mettre fin au "leasing social" un mois et demi après le lancement de ce dispositif qui permet aux ménages modestes d'accéder à une voiture électrique pour 100 euros par mois, alors que la demande a été plus forte que prévu, rapporte lundi Les Echos, citant une source à l'Elysée. Selon le quotidien économique, l'objectif du "leasing social", lancé le 1er janvier dernier, a été largement dépassé, avec plus de 50.000 commandes validées. Le dispositif concerne les ménages ayant un revenu fiscal par part inférieur à 15.400 euros par an et les conducteurs qui parcourent plus de 8.000 km par an - ou aux personnes qui résident à plus de 15 km de leur lieu de travail. Une soixantaine de modèles de voitures électriques étaient éligibles au bonus, après le durcissement par le gouvernement des conditions du dispositif pour favoriser la production automobile européenne. Un conseiller de l'exécutif avait dit en décembre qu'entre 20.000 à 25.000 véhicules électriques seraient mis à diposition à partir de janvier 2024 dans le cadre de ce dispositif. Le gouvernement prépare actuellement l'édition du leasing pour 2025, selon Les Echos, qui ajoute qu'un décret actant la fin de celle de 2024 sera publié dans les tout prochains jours. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)