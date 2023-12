Voiture électrique : Le leasing social réservé aux ménages modestes et gros rouleurs-conseiller

Voiture électrique : Le leasing social réservé aux ménages modestes et gros rouleurs-conseiller













PARIS, 14 décembre (Reuters) - Le dispositif de "leasing social" à 100 euros par mois pour la voiture électrique sera réservé aux ménages les plus modestes et aux gros rouleurs, a indiqué jeudi un conseiller de l'exécutif. Le dispositif concernera les ménages ayant un revenu fiscal par part inférieur à 15.400 euros par an et les conducteurs qui parcourent plus de 8.000 km par an - ou aux personnes qui résident à plus de 15 km de leur lieu de travail. L'aide de l'Etat représente 13.000 euros par véhicule, bonus écologique compris, a précisé le conseiller. Entre 20.000 à 25.000 véhicules électriques seront mis à diposition à partir de janvier 2024. (Reportage par Elizabeth Pineau, rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)