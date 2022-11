Voiture autonome : Stellantis rachète la start-up hongroise aiMotive

PARIS/MILAN(Reuters) - Stellantis a annoncé jeudi un accord pour l'acquisition d'aiMotive, une start-up hongroise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la conduite autonome des véhicules afin d'accélérer ses efforts de développement dans ce domaine.

Les constructeurs automobiles tendent aujourd'hui à multiplier les acquisitions ou les partenariats avec des acteurs de la "tech" afin d'économiser sur le temps et le coût de développement dans la course à la voiture électrifiée et connectée.

"Cette acquisition permet à Stellantis de consolider ses technologies fondamentales d'intelligence artificielle et de conduite autonome, d'élargir son vivier de talents internationaux et de dynamiser le développement à moyen terme de sa nouvelle plateforme STLA AutoDrive", a déclaré le troisième constructeur automobile mondial dans un communiqué.

L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été précisés, doit aussi aider le groupe né de la fusion entre PSA et FCA à atteindre son objectif de générer 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'ici la fin de la décennie grâce aux produits et services liés aux logiciels.

(Gilles Guillaume à Paris et Agnieszka Flak à Milan)