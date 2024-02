Vodafone serait minoritaire en cas de rapprochement avec Swisscom en Italie, selon des sources

Crédit photo © Reuters

par Elvira Pollina et Paul Sandle MILAN/LONDRES (Reuters) - Vodafone détiendra probablement une participation minoritaire dans une entité combinée avec Fastweb, la division italienne de Swisscom, si un accord est conclu sur un rapprochement potentiel de leurs activités en Italie, ont déclaré trois sources proches du dossier. Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone, a déclaré début février que le groupe était en "discussions actives" au sujet d'un accord en Italie avec une contrepartie identifiée comme Fastweb par plusieurs sources. Les termes de l'accord, encore en discussion, permettraient à Vodafone de prendre une participation minoritaire dans l'entité combinée et de ne pas avoir à porter la dette de la nouvelle entité sur son bilan, selon les sources. A lire aussi... Des porte-parole de Vodafone et de Swisscom ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Un accord avec Fastweb donnerait naissance au deuxième opérateur de téléphonie fixe à haut débit en Italie et se heurterait à des obstacles réglementaires moins importants qu'un rapprochement de Fastweb avec Iliad même s'il offre des synergies potentielles moindres, selon les analystes. (Reportage Elvira Pollina et de Paul Sandle, version française Corentin Chappron)