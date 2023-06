Vodafone et Hutchison vont annoncer leur fusion au Royaume-Uni vendredi "au plus tôt"

HONG KONG/LONDON, 7 juin (Reuters) - Vodafone et CK Hutchison sont dans la dernière phase du projet de rapprochement de leurs activités britanniques et une annonce officielle anticipée de longue date est attendue dès vendredi ou au début de la semaine prochaine, ont déclaré trois sources à Reuters. La structure de l'accord est conforme à ce que Vodafone avait dévoilé en octobre, le groupe britannique détenant 51% du nouvel ensemble formé et Hutchison 49%, a indiqué une des sources. En incluant la dette, l'opération pourrait atteindre environ 15 milliards de livres (17,4 milliards d'euros), selon des analystes. Hutchison n'a pas souhaité faire de commentaires. Vodafone n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. Le rapprochement donnerait naissance au plus grand opérateur de télécommunications mobiles au Royaume-Uni, avec quelque 27 millions de connexions clients, devant EE, détenu par BT, et Virgin Media O2, propriété de Telefonica et Liberty Global. L'opération devrait être scrutée de près par les autorités de la concurrence qui se sont opposées par le passé à des rapprochements diminuant le nombre d'opérateurs de réseaux sur les grands marchés de quatre à trois. A la Bourse de Londres, l'action Vodafone grimpait mercredi en début de séance de près de 3%. (Reportage Clare Jim à Hong Kong et Paul Sandle à Londres; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)