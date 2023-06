Vodafone et Hutchison annoncent leur fusion au Royaume-Uni

(Répétition technique) LONDRES/HONG KONG (Reuters) - Vodafone et CK Hutchison ont officialisé mercredi la fusion de leurs activités au Royaume-Uni dans une opération à 15 milliards de livres (17,56 milliards d'euros), prenant l'engagement de créer le plus grand opérateur britannique de téléphonie mobile pour stimuler la concurrence et d'investir dans l'économie du pays. Les deux entreprises ont fourni les détails de l'opération lors d'une annonce attendue de longue date, alors que les deux entreprises avaient révélé être en pourparlers dès octobre Vodafone détiendra 51% du nouveau groupe et Hutchison 49%. L'actuel patron de Vodafone UK, Ahmed Essam, dirigera la structure issue de la fusion et Darren Purkis, l'actuel directeur financier de Three UK, y occupera le même poste. L'opérateur issu de la fusion comptera environ 27 millions de clients, dépassant ainsi EE () et VM O2, propriété conjointe de Telefonica et de Liberty Global. Vodafone, actuellement le troisième opérateur de téléphonie mobile en Grande-Bretagne, et Hutchison, quatrième, disposeront d'options qui permettront à Vodafone d'acquérir à l'avenir la participation de 49% du conglomérat basé à Hong Kong. L'opération fera l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation, qui se sont déjà opposées à des opérations qui auraient eu pour effet de passer le nombre de réseaux sur les principaux marchés de quatre à trois. Cherchant à gagner le soutien des politiciens, des syndicats et de l'autorité de régulation de la concurrence, les deux groupes ont déclaré qu'ils investiraient 11 milliards de livres en Grande-Bretagne sur une période de 10 ans pour créer ce qu'ils décrivent comme "l'un des réseaux 5G autonomes les plus avancés d'Europe". Les deux groupes estiment pouvoir réaliser des économies de 700 millions de livres par an avec la fusion. Canning Fok, co-directeur général de CK Hutchison, a déclaré que Three UK et Vodafone UK n'avaient pas l'envergure nécessaire pour atteindre leur coût de capital. (Reportage Paul Sandle à Londres et Clare Jim à Hong Kong, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)