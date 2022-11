Vodafone abaisse ses prévisions pour l'année en raison de la conjoncture économique

LONDRES, 15 novembre (Reuters) - Vodafone a abaissé mardi ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel et resserré ses perspectives de bénéfice, en raison de la hausse des coûts énergétiques et de la détérioration de ses performances en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Pour son exercice décalé 2022/2023, le groupe britannique a abaissé sa perspective de flux de trésorerie disponible de 200 millions d'euros, à environ 5,1 milliards d'euros, et anticipe un EbitdaaL ajusté à 15,0-15,2 milliards d'euros, contre un objectif antérieur de 15,0-15,5 milliards d'euros.

"Nous prenons un certain nombre de mesures pour atténuer le contexte économique caractérisé par des coûts énergétiques élevés et une inflation croissante", a déclaré le directeur général Nick Read, ajoutant que ces mesures comprenaient l'augmentations de prix dans toute l'Europe.

Le titre Vodafone reculait de 8,5% à 10h07 GMT à la Bourse de Londres.

L'opérateur a fait état d'une baisse de 2,6% de son bénéfice EbitdaaL ajusté au cours des six premiers mois de l'année, imputée à une sous-performance commerciale en Allemagne, le plus grand marché du groupe, et à un règlement juridique exceptionnel en Italie au cours de l'année précédente.

Les performances de Vodafone en Italie et en Espagne se sont également détériorées d'un trimestre à l'autre, en raison d'une concurrence intense dans le segment économique des marchés mobiles de ces deux pays.

La Grande-Bretagne, cependant, a été un point positif, avec un renforcement des revenus des services après les augmentations des prix à la consommation et un retour à la croissance dans le segment des entreprises.

Le société vise également à favoriser la consolidation en Europe et a annoncé un nouvel objectif de réduction des coûts d'un milliard d'euros. (Paul Sandle, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)