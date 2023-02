Vodafone a souffert au troisième trimestre avec l'Allemagne et l'Espagne

par Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - Vodafone a annoncé un ralentissement plus important que prévu de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison des difficultés rencontrées en Allemagne, son principal marché, et en Espagne.

L'opérateur de téléphonie mobile et de haut débit a fait état d'une croissance du chiffre d'affaires de 1,8% au troisième trimestre contre 2,5% le trimestre précédent.

En Allemagne, Vodafone a enregistré une baisse de 1,8% de ses revenus de services, en raison d'une mauvaise préparation aux changements législatifs dans le pays lui ayant fait perdre des clients. Le groupe avait pourtant déclaré avoir résolu en grande partie ses problèmes opérationnels.

En Espagne, la concurrence intense a entraîné une baisse de 8,7% des revenus des services au cours du trimestre.

La directrice générale par intérim, Margherita Della Valle, qui a remplacé Nick Read en décembre, a maintenu les prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a déclaré que le groupe pouvait mieux faire, compte tenu des baisses enregistrées en Allemagne, en Espagne et en Italie.

"Nous avons déjà pris des mesures, notamment en simplifiant notre structure pour donner aux marchés locaux toute l'autonomie et la responsabilité nécessaires pour prendre les meilleures décisions commerciales pour leurs clients", a-t-elle déclaré mercredi.

A la Bourse de Londres, le titre Vodafone chutait de 2,6% dans la matinée et pesait sur l'ensemble du secteur en Europe (-0,4%).

Au sujet de la désignation d'un directeur général permanent, Margherita Della Valle a déclaré ne pas pouvoir commenter sur le processus de nomination ni dire si elle était dans la course.

"Le comité de nomination est en charge du processus de sélection et vous ne vous attendriez pas à ce que je fasse des commentaires à ce sujet", a-t-elle déclaré aux journalistes mercredi.

(Reportage de Paul Sandle, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)