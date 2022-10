Vladimir Poutine veut "simplifier la prise de décision" au sujet de l'Ukraine

LONDRES, 25 octobre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a réclamé mardi une simplification du processus de décision au sujet de l'Ukraine lors d'une intervention devant le conseil de coordination, une nouvelle instance destinée à raffermir le soutien en Russie à l'"opération militaire spéciale" désormais entrée dans son neuvième mois.

Vladimir Poutine a créé ce nouveau conseil la semaine dernière en même temps qu'il décrétait la loi martiale dans quatre régions partiellement occupées d'Ukraine, qu'il a annexées à la Russie malgré les défaites successives de ses troupes ces dernières semaines face à une contre-offensive ukrainienne.

Le président russe a déclaré, sans plus de précisions, qu'une coordination accrue était nécessaire entre les institutions fédérales et régionales pour fournir aux troupes engagées en Ukraine davantage d'équipements et un meilleur soutien médical et logistique.

"J'ai discuté à de nombreuses reprises avec beaucoup d'entre vous des questions liées à la nécessité de mettre à jour tout le travail visant à améliorer les procédures administratives", a déclaré Vladimir Poutine à ce conseil de coordination, composé de membres du gouvernement et de dirigeants régionaux, dans des propos retransmis à la télévision.

"La réforme administrative est impossible sans une coordination plus large entre toutes les administrations : le bloc économique, le bloc de sécurité, les régions."

Le président de ce nouveau conseil, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, a déclaré au président russe: "Nous devons intensifier le travail pour augmenter la production d'équipements de protection individuelle."

"Il est nécessaire d'inclure toutes les capacités de l'industrie légère, y compris les petites entreprises, dans la production d'équipements militaires (...) Nous devons nous assurer que nos défenseurs ne manquent pas d'équipement", a-t-il dit. (Rédigé par Kevin Liffey, version française Augustin Turpin, édité par Bertrand Boucey)