Vladimir Poutine sera candidat à la présidentielle en tant qu'"indépendant"

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine se présentera à nouveau à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant, a déclaré l'agence de presse RIA, soutenue par l'État, citant deux législateurs pro-Kremlin de haut rang. Au pouvoir en tant que président ou premier ministre depuis plus de vingt ans, Vladimir Poutine a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat de six ans en mars de l'année prochaine, lors d'une élection qu'il devrait largement remporter. Il ne se présentera pas en tant que candidat du parti au pouvoir, Russie unie (UR), même s'il bénéficie de son soutien total, mais en tant que candidat indépendant, a déclaré Andrei Turchak, un haut responsable du parti, cité par l'agence RIA. Sergei Mironov, un responsable du parti Russie Juste qui soutient Vladimir Poutine, également cité par RIA, a déclaré lui aussi que le président se présenterait en tant qu'indépendant et que des signatures seraient recueillies en sa faveur. Pour Vladimir Poutine, 71 ans, l'élection est une formalité. Avec le soutien de l'État, des médias publics et l'absence quasi-totale de dissidence dans l'opinion, il est certain de l'emporter. Ses partisans affirment qu'il a rétabli l'ordre, la fierté nationale et une partie de l'influence que la Russie avait perdue avec l'effondrement de l'Union soviétique, et que sa guerre en Ukraine - qu'il qualifie d'"opération militaire spéciale" - est justifiée. La répression des opposants et des critiques depuis des années, renforcée par de nouvelles lois radicales sur les "fake news" et le "discrédit de l'armée", a vu les opposants à la guerre condamnés à de longues peines de prison ou s'enfuir à l'étranger, alors que les marges de manoeuvre de la dissidence n'ont cessé de s'amoindrir. (Reportage Reuters, rédigé par Andrew Osborn, version française Benjamin Mallet)