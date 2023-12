Vladimir Poutine se rendra aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite cette semaine

MOSCOU, 4 décembre (Reuters) - Vladimir Poutine se rendra cette semaine aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, rapporte lundi le média russe Shot, citant un collaborateur du président russe. Cette visite intervient après que le groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP+, dont ces trois pays font partie, a convenu jeudi dernier de prolonger la réduction de sa production d'environ 2,2 millions de barils par jour. Les marchés ont réagi avec scepticisme à cet accord, car ils doutent que les réductions volontaires soient réellement et pleinement mises en oeuvre. Les prix du pétrole ont reculé de 2% la semaine dernière après l'annonce de l'accord et ont continué à baisser lundi. Selon Youri Ouchakov, cité par Shot, Vladimir Poutine se rendra d'abord aux Emirats puis en Arabie saoudite, où des discussions devraient avoir lieu avec le prince héritier Mohammed ben Salman. Vladimir Poutine s'est très peu déplacé à l'étranger ces dernières années et a principalement limité ses visites aux pays de l'ancienne Union soviétique. Son dernier voyage en dehors de ces pays a eu lieu en Chine en octobre. La liberté de déplacement du président russe est restreinte depuis que la Cour pénale internationale (CPI) a délivré un mandat d'arrêt à son encontre pour la déportation d'enfants ukrainiens en Russie, un crime de guerre. La Russie réfute ces accusations. Ni l'Arabie saoudite ni les Émirats arabes unis n'étant membres de la Cour, Vladimir Poutine peut se rendre dans ces deux pays sans craindre d'être arrêté en vertu du mandat d'arrêt de la CPI. (Reportage de Reuters, rédigé par Mark Trevelyan; version française Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)