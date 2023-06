Vladimir Poutine remercie l'armée russe d'avoir arrêté une "guerre civile"

par Andrew Osborn (Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, a remercié mardi l'armée et les services de sécurité russes d'avoir empêché une guerre civile d'éclater ce week-end en agissant efficacement face à la mutinerie avortée des hommes de Wagner, lors d'un discours à Moscou. L'allocution publique prononcée devant 2.500 membres de l'armée, des forces de sécurité et de la Garde nationale sur une place à l'intérieur du Kremlin semblait vouloir envoyer un message selon lequel Vladimir Poutine tient fermement les rênes du pouvoir. "Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, les vies, la sécurité et la liberté de nos citoyens. Vous avez sauvé notre mère patrie du bouleversement", a affirmé Vladimir Poutine. "Dans cette situation difficile, vous avez agi avec précision et en harmonie, vous avez prouvé par vos actes votre loyauté envers le peuple russe et le serment militaire. Vous avez pris votre responsabilité dans le destin de notre mère patrie et son futur", a-t-il également déclaré. Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, cible d'Evguéni Prigojine qui demandait sa démission, était également présent pour écouter le discours de Vladimir Poutine. Le Kremlin a affirmé plus tôt mardi que la mutinerie n'avait pas affaibli la position du président russe, contrairement aux observations de "pseudo spécialistes". Pour le Kremlin, le dirigeant russe, au pouvoir en tant que président et Premier ministre depuis 1999, a agi judicieusement pour éviter "le pire scénario possible" en donnant du temps aux discussions et mettre un terme à la mutinerie sans bain de sang. DES PILOTES TUES PAR LES MUTINS Vladimir Poutine a aussi ajouté qu'un nombre non défini de pilotes de l'armée russe avait été tués en tentant d'empêcher l'avancée des mercenaires de Wagner, avant de faire respecter une minute de silence en leur hommage. L'appareil militaire et sécuritaire russe a préservé le fonctionnement des centres de commande clés et des installations stratégiques de défense, a affirmé Vladimir Poutine, ajoutant qu'il n'était pas nécessaire de retirer des troupes de la zone de combat en Ukraine. Les mutins et le peuple ont été "entraînés dans la rébellion", a-t-il poursuivi avant d'ajouter que le peuple et l'armée n'étaient pas du côté des rebelles. (Reportage par Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)