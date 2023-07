Vladimir Poutine promet aux dirigeants africains "de leur offrir des céréales"

27 juillet (Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré jeudi aux dirigeants africains qu'il leur offrirait des dizaines de tonnes de céréales malgré les sanctions occidentales. Vladimir Poutine a dit que la Russie était prête à se substituer à l'Ukraine et à approvisionner l'Afrique en céréales, lors d'un sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg. "Nous serons prêts à fournir dans les prochains mois de 25.000 à 50.000 tonnes de céréales gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Erythrée", a-t-il annoncé. La Russie a exporté l'an dernier 60 millions de tonnes de céréales, a indiqué Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a qualifié les céréales promises de "petite aumône". La plupart des pays africains cités par le chef du Kremlin entretiennent déjà d'étroites relations avec Moscou. Vladimir Poutine n'a toutefois pas mentionné le Soudan ou le Tchad. La Russie a suspendu sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire, estimant que les conditions pour qu'il soit une nouvelle fois prolongé n'étaient pas remplies. Moscou réclame notamment des garanties sur les exportations russes de céréales et d'engrais, qu'il estime entravées, même si elles ne sont pas directement visées par les sanctions occidentales prises en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Le président des Comores, Azali Assoumani, qui assure actuellement la présidence de l'Union africaine, a estimé que les demandes de la Russie devaient être écoutées, a rapporté l'agence de presse russe RIA. "Je ne devrais pas dire que la Russie a tort ou raison. Elle a ses raisons pour agir comme elle l'a fait; maintenant, nous devons l'écouter afin d'essayer d'avancer." (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud)