Vladimir Poutine pourrait se rendre en Turquie en avril, dit Erdogan

Vladimir Poutine pourrait se rendre en Turquie en avril, dit Erdogan













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi que son homologue russe Vladimir Poutine pourrait se rendre en Turquie le 27 avril pour l'inauguration de la première centrale nucléaire du pays, construite par l'entreprise publique russe d'énergie nucléaire, Rosatom. "Il y a peut-être une possibilité que M. Poutine vienne le 27 avril, ou alors nous pourrions mettre en place un accès à internet lors de la cérémonie d'inauguration", a dit Recep Tayyip Erdogan sur la chaîne de télévision privée ATV. La Turquie mettra en route la centrale nucléaire d'Akkuyu, située dans le sud de la Turquie, le 27 avril, a indiqué le président turc plus tôt mercredi. Le Kremlin a démenti lundi les informations relayées par la presse turque selon lesquelles Vladimir Poutine prévoyait de se rendre en Turquie. La construction de quatre réacteurs dans la ville d'Akkuyu, un projet d'une valeur de 20 milliards de dollars (18,43 milliards d'euros) et d'une capacité de 4.800 mégawatts, permettra à la Turquie de rejoindre les nations disposant de l'énergie nucléaire civile. (Reportage Huseyin Hayatsever; version française Camille Raynaud)