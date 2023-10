Vladimir Poutine pourrait annoncer rapidement sa candidature à la présidentielle de 2024

MOSCOU, 3 octobre (Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, pourrait rapidement laisser entrevoir une candidature à l'élection présidentielle de 2024, rapporte mardi le quotidien Kommersant. En cas de succès, le chef d'Etat en exercice pourrait espérer se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. Selon Kommersant, qui cite des sources non identifiées, Vladimir Poutine pourrait faire part de sa candidature lors d'une conférence à laquelle il doit participer en novembre. Le président russe, qui fêtera son 71e anniversaire ce samedi, est au pouvoir depuis qu'il a été nommé Premier ministre en 1999 par Boris Elstine. Il est à ce jour le dirigeant russe à la longévité la plus longue depuis Staline. (Guy Faulconbridge; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)