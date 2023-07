Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet des BRICS - présidence sud-africaine

Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet des BRICS - présidence sud-africaine













Crédit photo © Reuters

JOHANNESBURG (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine, d'un commun accord avec Prétoria, ne se rendra pas au sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), organisé le mois prochain à Johannesburg, a annoncé mercredi la présidence sud-africaine. Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), sera remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ajouté la présidence. (Reportage Nellie Peyton et Anait Miridzhanian, rédigé par Zhifan Liun édité par Kate Entringer)