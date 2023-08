Vladimir Poutine n'assistera pas aux funérailles de Prigojine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, n'a pas l'intention d'assister aux funérailles de l'ancien dirigeant de Wagner, Evguéni Prigojine, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Kremlin a aussi précisé qu'il n'était pas au courant des détails entourant l'enterrement d'Evguéni Prigojine. Par ailleurs, les mercenaires russes du groupe Wagner se sont rendus mardi aux funérailles d'un membre de l'Etat-major du groupe, décédé dans le même accident d'avion la semaine dernière. La famille de Valeri Tchekalov, responsable logistique au sein de Wagner, ainsi que des dizaines de personnes, dont certaines ont été identifiées par Reuters comme membres du groupe, se sont recueillies au cimetière Severnoye à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale russe. Evguéni Prigojine est décédé la semaine dernière dans le crash d'un avion privé, deux mois après la mutinerie avortée qui a vu des mercenaires de Wagner se retourner contre le commandement russe, marcher vers Moscou et prendre la ville de Rostov avant de faire machine arrière. L'accident a également tué les dix personnes à bord, dont Valeri Tchekalov, ainsi que le bras droit d'Evguéni Prigojine, Dmitri Outkine, et quatre individus présumés être ses gardes du corps. L'identification des victimes a été confirmée dimanche par des tests génétiques. Les détails exacts de l'accident demeurent flous, mais des témoins proches du site ont rapporté à Reuters avoir entendu une détonation suivie du crash de l'avion. Moscou a qualifié de "mensonges absolus" les insinuations de certains dirigeants occidentaux au sujet d'une implication de Vladimir Poutine dans la mort d'Evguéni Prigojine. Au lendemain de l'accident, Vladimir Poutine avait exprimé ses condoléances aux familles des victimes et avait rappelé avoir connu le patron du groupe Wagner depuis les années 1990. Le président américain Joe Biden a, de son côté, déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas surpris par l'accident et que peu de choses se déroulaient en Russie sans l'influence du président russe. (Reportage Reuters, rédigé par Zhifan Liu et Dina Kartit, édité par Kate Entringer)