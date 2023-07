Vladimir Poutine estime que la contre-offensive ukrainienne est un échec

par Mark Trevelyan et Felix Light (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine, qui a reçu dimanche à Saint-Pétersbourg son homologue et allié biélorusse Alexandre Loukachenko, a déclaré que la contre-offensive de l'Ukraine avait échoué.

"Il n'y a pas de contre-offensive", a déclaré Alexandre Loukachenko, cité par les agences de presse russes. "Elle existe, mais elle a échoué", a raillé Vladimir Poutine. L'Ukraine a entamé le mois dernier une contre-offensive prévue de longue date, mais n'a jusqu'à présent réalisé que de faibles avancées face à des forces russes bien implantées qui contrôlent plus d'un sixième de son territoire après près de 17 mois de guerre. Le général américain Mark Milley, chef d'Etat-Major des armées des Etats-Unis, a déclaré mardi que l'offensive ukrainienne était "loin d'être un échec", mais qu'elle serait longue, difficile et sanglante. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré pour sa part que si l'Ukraine a reconquis la moitié du territoire initialement aux mains de la Russie lors de l'invasion de février 2022, Kyiv a dû faire face à "un combat très dur" pour en reconquérir davantage. "L'Ukraine a déjà repris environ 50% de ce qui avait été initialement saisi", a déclaré Antony Blinken dans une interview accordée à CNN dimanche. "On est encore au début de la contre-offensive. C'est difficile", a-t-il déclaré, ajoutant: "Cela ne se jouera pas au cours de la semaine ou des deux prochaines semaines. Nous envisageons toujours, je pense, plusieurs mois". Une chaîne Telegram liée à Alexandre Loukachenko, citant le président biélorusse, a déclaré sur le ton de la plaisanterie que les combattants de la milice russe Wagner, qui entraînent actuellement l'armée de son pays, souhaitaient franchir la frontière avec la Pologne, membre de l'Otan. "Les gars de Wagner ont commencé à faire pression sur nous. Ils veulent aller à l'Ouest. Allons faire un tour à Varsovie et à Rzeszow", a-t-il déclaré. Rien n'indique cependant qu'Alexandre Loukachenko envisage sérieusement de mettre en oeuvre une telle idée. Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré jeudi que les troupes de Wagner avaient commencé l'entraînement des forces spéciales biélorusses dans une zone située à quelques kilomètres de la frontière polonaise. (Reportage Mark Trevelyan et Felix Light; version française Claude Chendjou)