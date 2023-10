Vladimir Poutine en visite en Chine chez son "cher ami" Xi

par Ryan Woo PEKIN (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion d'un voyage qui doit matérialiser le partenariat "sans limite" entre les deux pays, annoncé juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il s'agit du deuxième voyage à l'étranger de Vladimir Poutine depuis que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt international à son encontre en mars et de son premier déplacement en dehors de l'ancienne Union soviétique, après un séjour au Kirghizistan ce mois-ci. La CPI accuse Vladimir Poutine de crime de guerre pour des transferts d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Ni la Chine, ni le Kirghizstan ne sont membres de la CPI. Vladimir Poutine a été accueilli à l'aéroport de Pékin par le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, montrent des images de Reuters. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés pour la dernière fois quelques jours après l'annonce du mandat d'arrêt émis par la CPI, à Moscou. Vladimir Poutine est en Chine pour participer au forum des Nouvelles Routes de la soie (BRI), un vaste réseau de partenariats économiques noués par la Chine à travers le monde. Invité principal du forum, il doit s'entretenir mercredi avec Xi Jinping et avec les dirigeants du Vietnam, de la Thaïlande, de la Mongolie et du Laos, selon des médias russes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a renforcé ses liens économiques avec son voisin asiatique alors que les deux pays ont proclamé un partenariat "sans limite" lors du dernier déplacement de Vladimir Poutine en Chine à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, quelques jours seulement avant l'invasion russe de l'Ukraine. (Version française Zhifan Liu)