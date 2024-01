Vladimir Poutine dit que des missiles français ou américains ont abattu l'avion près de Belgorod

Vladimir Poutine dit que des missiles français ou américains ont abattu l'avion près de Belgorod













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que l'avion militaire qui s'est écrasé mercredi dans la région de Belgorod, près de l'Ukraine, avait été abattu, volontairement ou par erreur, par la défense aérienne ukrainienne à l'aide de missiles américains ou français. La Russie affirme que cet Iliouchine Il-76 transportait 74 personnes, dont 65 soldats ukrainiens qui devaient être remis à Kyiv dans le cadre d'un échange de prisonniers. L'Ukraine n'a ni confirmé ni démenti avoir abattu cet avion. Elle conteste la version russe sur les circonstances de la chute de l'appareil et sur le statut des passagers. Vladimir Poutine a déclaré que les conclusions de l'enquête russe seraient publiées d'ici deux ou trois jours mais que, d'après les premiers éléments recueillis, les missiles ayant abattu l'appareil étaient américains ou français. (Rédigé par Maxim Rodionov, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)