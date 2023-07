Vladimir Poutine devrait se rendre en Chine en octobre, dit le Kremlin

(Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, entend effectuer une visite en Chine en octobre, pour faire coïncider celle-ci avec le forum "One Belt, One Road", a déclaré mardi le conseiller en politique étrangère du Kremlin, Youri Ouchakov, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle TASS. La Chine est devenue le principal allié de la Russie, depuis que les deux pays ont signé l'an dernier, avant le début de la guerre en Ukraine, un partenariat "sans limite" qui a été renforcé en mars avec la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou. Vladimir Poutine s'est rendu pour la dernière fois à Pékin juste avant le début de ce que la Russie a présenté comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine, que Kyiv et les Occidentaux dénoncent comme une invasion. La Chine refuse de blâmer la Russie pour le conflit et reproche aux Occidentaux les sanctions prises dans ce cadre contre Moscou. Pékin a présenté plus tôt cette année un plan de paix appelant à une désescalade en Ukraine, une démarche critiquée par les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux notamment parce que le plan "gèlerait" les gains territoriaux de la Russie. (Reportage Felix Light; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)