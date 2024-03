Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire en cas d'envoi de soldats de l'Otan en Ukraine

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a averti jeudi les pays membres de l'Otan des risques d'un conflit nucléaire s'ils envoyaient des soldats en Ukraine, hypothèse évoquée lundi par le président français Emmanuel Macron et rapidement écartée par Washington et plusieurs alliés européens. "(Les pays occidentaux) doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables de frapper des cibles sur leur territoire", a déclaré le président russe lors d'un discours annuel à la nation prononcé devant l'élite politique et militaire du pays. "Tout cela fait peser la menace réelle d'un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires et la destruction de notre civilisation. Ne comprennent-ils pas cela ?" a-t-il poursuivi. S'exprimant à quelques semaines d'une élection jouée d'avance, organisée du 15 au 17 mars, qui devrait lui conférer un cinquième mandat présidentiel, Vladimir Poutine a vanté la puissance de l'arsenal nucléaire stratégique russe "en état de disponibilité totale". A lire aussi... Il a noté que les missiles hypersoniques de nouvelle génération, dont il avait annoncé le déploiement en 2018, étaient soit déjà déployés soit en cours de développement. Le chef du Kremlin a affirmé que les forces russes avaient l'initiative et avançaient sur le champ de bataille ukrainien, et qu'elles allaient devoir renforcer leurs effectifs le long de ses frontières occidentales avec l'Union européenne en raison de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan. Le président russe a rappelé les déroutes subies par les envahisseurs de la Russie, de Napoléon à Hitler, en ajoutant que les conséquences aujourd'hui seraient "encore plus tragiques". "Ils voient la guerre comme un dessin animé", a lancé le chef du Kremlin à l'adresse des dirigeants occidentaux, ignorants selon lui de ce que signifie un conflit armé contrairement à la Russie, confrontée à des défis de sécurité depuis trente ans. Vladimir Poutine a également accusé les Occidentaux de chercher à entraîner la Russie dans une course aux armements. "Notre tâche est donc de développer le complexe militaro-industriel pour augmenter le potentiel scientifique, technologique et industriel du pays", a-t-il dit. Sur les sujets de politique intérieure, le président russe a promis de débloquer de nouveaux fonds pour la politique familiale, en accordant des exonérations fiscales aux familles avec enfants et des fonds supplémentaires aux régions affichant les plus faibles taux de natalité de Russie. Vladimir Poutine a également souhaité que le gouvernement et le Parlement réfléchissent à une réforme fiscale afin de taxer davantage les individus et les entreprises les plus riches du pays. (Vladimir Soldatkin, Andrew Osborn; version française Zhifan Liu et Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün et Sophie Louet)