Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire en cas d'envoi de soldats de l'Otan en Ukraine

MOSCOU, 29 février (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a averti jeudi les pays membres de l'Otan des risques d'un conflit nucléaire s'ils envoyaient des soldats en Ukraine, lors d'un discours prononcé devant le Parlement russe, ajoutant que la Russie devrait se renforcer militairement après l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Alliance transatlantique. Les Etats-Unis et plusieurs de leurs alliés européens ont écarté l'hypothèse d'un envoi de troupes occidentales en Ukraine, évoquée en début de semaine par le président français Emmanuel Macron. (Vladimir Soldatkin; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)