Vladimir Poutine annule la ratification par la Russie du traité d'interdiction des essais nucléaires

MOSCOU, 2 novembre (Reuters) - Vladimir Poutine a signé jeudi une loi révoquant la ratification par la Russie du traité d'interdiction des essais nucléaires, une mesure destinée selon le président russe à aligner Moscou sur les États-Unis. La Russie affirme qu'elle ne reprendra pas ses essais si Washington ne le fait pas et que la révocation du traité ne modifie en rien sa position sur le nucléaire ni la manière dont elle partage les informations relatives à ses activités dans le domaine. Washington avait signé le traité de 1996, mais ne l'avait jamais ratifié, et Poutine avait déclaré qu'il souhaitait que la Russie, qui avait signé et ratifié le pacte, adopte la même position que les États-Unis à cet égard. Certains experts occidentaux en matière de contrôle d'armement craignent que la Russie s'engage dans un essai nucléaire, afin de susciter la peur dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le 5 octobre, Poutine s'est montré réticent à confirmer si la Russie devait ou non reprendre ses essais nucléaires, à la suite d'appels de certains députés russes à relancer des tests. Les experts occidentaux craignent qu'une telle initiative, si elle se concrétisait, n'ouvre une nouvelle ère d'essais nucléaires par les grandes puissances. La Russie post-soviétique n'a jamais procédé à un essai nucléaire, le dernier remontant à 1990 et celui des États-Unis à 1992. (Reportage Reuters, rédigé par Andrew Osborn ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)