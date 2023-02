Vladimir Poutine annonce la visite de Xi Jinping en Russie, Washington se dit "préoccupé"

par Guy Faulconbridge et Simon Lewis MOSCOU/WASHINGTON (Reuters) -Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son homologue chinois Xi Jinping se rendrait en Russie, affirmant que les relations entre leurs deux pays avaient atteint de "nouvelles frontières", un rapprochement qui préoccupe les Etats-Unis. Cette annonce intervient alors que Washington a dit craindre que Pékin décide de fournir des armes à Moscou pour son offensive en Ukraine, une démarche qui aurait pour conséquence une escalade vers un conflit plus large avec, d'un côté, Russie et Chine, et de l'autre, l'Ukraine et l'Otan. Vladimir Poutine a reçu au Kremlin le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, pour une rencontre au cours de laquelle le président russe a affirmé que les relations commerciales entre la Russie et la Chine se portaient mieux que prévu et qu'elles pourraient atteindre 200 milliards de dollars cette année, après 185 milliards en 2022. "Nous attendons une visite du président de la République populaire de Chine en Russie, nous en avons convenu", a déclaré Vladimir Poutine à Wang Yi. "Tout est en train de progresser, de se développer. Nous atteignons de nouvelles frontières", a-t-il ajouté. A Washington, le porte-parole du département d'Etat américain a dit voir dans la visite du chef de la diplomatie chinoise à Moscou une preuve supplémentaire de l'alignement de la Chine sur la Russie, à deux jours de l'anniversaire de la guerre en Ukraine. "Nous sommes préoccupés parce que ces deux pays partagent une vision. Une vision (...) d'une ère dans laquelle les grands pays peuvent intimider les petits, les frontières peuvent être redessinées par la force (...)", a déclaré Ned Price lors d'un point de presse. Wang Yi, qui s'est aussi entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a déclaré que la Chine respectait une "position objective et impartiale" et voulait jouer un "rôle constructif dans la résolution politique de la crise" en Ukraine, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle russe Tass. MOSCOU ET PEKIN NE "SUCCOMBERONT PAS À LA PRESSION" Il a souligné auprès de Vladimir Poutine que les relations entre la Chine et la Russie avaient résisté dans un contexte international instable et que les crises offraient des opportunités. Les relations sino-russes, a-t-il ajouté par l'intermédiaire d'un interprète, ne sont pas dirigées contre une tierce partie mais elles "ne succomberont pas non plus à la pression de tierces parties" - une référence assez explicite aux États-Unis. "Nous soutenons ensemble la multipolarité et la démocratisation des relations internationales", a dit aussi Wang Yi à Vladimir Poutine. Wang Yi a également rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev, avec qui il a discuté de la situation en Ukraine, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, sans fournir plus de détails. Ils sont convenus que la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique devaient être préservées et se sont opposés au développement d'une "mentalité de Guerre froide", a rapporté le ministère. La guerre en Ukraine a débuté quelques semaines seulement après que Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont acté un partenariat "sans limites" entre leurs deux pays, suscitant l'inquiétude de l'Occident. Xi Jinping continue de résister aux pressions occidentales visant à isoler Moscou depuis que la Russie a lancé en Ukraine ce qu'elle nomme une "opération militaire spéciale". Le commerce sino-russe a explosé depuis l'invasion de l'Ukraine, et la Russie s'est tournée vers les puissances asiatiques, dont la Chine, pour vendre des volumes de pétrole plus importants. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a mis en garde samedi Wang Yi contre les conséquences d'un soutien de Pékin à Moscou. Pékin a démenti tout soutien militaire à la Russie. Interrogé sur le sujet d'une aide de la Chine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que des représentants chinois s'étaient déjà exprimés. "Ils ont déjà répondu à cette question, ils ont d'ailleurs fermement démenti. Il n'y a rien à ajouter ici", a déclaré Dmitri Peskov. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud, Kate Entringer et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard et Jean Terzian)