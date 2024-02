Vladimir Poutine affirme que 95% des forces nucléaires russes ont été modernisées

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a affirmé vendredi que 95% des forces nucléaires stratégiques russes avaient été modernisées et que l'armée de l'air venait de recevoir quatre nouveaux bombardiers supersoniques à capacité nucléaire. Le président russe a fait cette déclaration enregistrée à l'occasion du Jour du défenseur de la patrie, en l'honneur des forces armées, au lendemain d'un vol à bord d'un bombardier stratégique modernisé Tu-160M. A la veille du deuxième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, le Vladimir Poutine a rendu hommage aux soldats combattant dans ce pays dans le cadre de ce qu'il a qualifié d'"opération militaire spéciale", les saluant comme des héros luttant pour "la vérité et la justice". Il a consacré une grande partie de son discours à ce qu'il considère comme les succès du complexe militaro-industriel, notamment la modernisation de ses capacités nucléaires. A lire aussi... "Aujourd'hui, la part des armes et équipements modernes dans les forces nucléaires stratégiques (aériennes) a déjà atteint 95%, et près de 100% pour la composante navale", a-t-il dit. Vladimir Poutine a affirmé que la Russie avait commencé la production en série de ses nouveaux missiles hypersoniques Zircon et qu'elle venait d'équiper son armée de nouveaux sous-marins stratégiques et de quatre bombardiers Tu-160M. Le président russe soutient régulièrement que les armes russes de dernière génération sont sans égal, quand bien même elles ont connu de nombreux retards et échecs, y compris sur le front ukrainien où plusieurs missiles hypersoniques réputés impossibles à abattre ont été interceptés par la défense antiaérienne d'ancienne génération. (Rédigé par Reuters)