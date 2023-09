Vladimir Poutine a rencontré le nouveau chef de file du groupe Wagner

Crédit photo © Reuters

par Guy Faulconbridge MOSCOU (Reuters) - Le président Vladimir Poutine a rencontré l'un des plus anciens commandants de Wagner et désormais principale figure du groupe paramilitaire pour s'entretenir avec lui de la meilleure façon d'utiliser les "unités de volontaires" dans la guerre en Ukraine, montrent des images diffusées vendredi par la télévision russe. Cette rencontre témoigne de la volonté du Kremlin de montrer que Moscou a désormais pris les rênes du groupe de mercenaires après l'échec, en juin, de la mutinerie conduite par Evguéni Prigojine, qui dirigeait Wagner à l'époque et qui a été tué avec d'autres commandants de haut rang dans un accident d'avion au mois d'août. Quelques jours après la mutinerie de Wagner, Vladimir Poutine a proposé aux mercenaires de continuer à se battre, tout en suggérant que le commandant Andreï Trochev succède à Evguéni Prigojine. Le Kremlin a fait savoir que Vladimir Poutine avait rencontré Andreï Trochev, connu sous le nom de guerre de "Sedoï" (cheveux gris), jeudi soir. Était également présent Iounous-Bek Evkourov, vice-ministre de la Défense. S'adressant à Andreï Trochev, le président russe a déclaré qu'ils avaient discuté de la création d'"unités de volontaires capables d'accomplir diverses tâches de combat, surtout, bien sûr, dans la zone d'opération militaire spéciale", nom donné par Moscou au conflit ukrainien. "Vous avez vous-même combattu dans une telle unité pendant plus d'un an", a déclaré Vladimir Poutine. "Vous savez ce que c'est, comment c'est fait, vous connaissez les questions qui doivent être résolues à l'avance pour que le combat se déroule de la meilleure façon possible." Les images de la télévision russe montrent un Andreï Trochev attentif, crayon en main, acquiescant aux propos de Vladimir Poutine. Aucune de ses prises de parole n'a été diffusée. REPRISE EN MAIN Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à l'agence de presse RIA qu'Andreï Trochev travaillait désormais au ministère de la défense. Le sort de Wagner, l'un des groupes de mercenaires les plus aguerris au monde, est incertain depuis l'échec de la mutinerie d'Evguéni Prigojine, le 23 juin, et sa mort mystérieuse, deux mois plus tard. Cette mutinerie avortée est présentée comme le plus grave défi interne lancé à Vladimir Poutine- et à l'État russe - depuis des décennies. Evguéni Prigojine assurait que la mutinerie ne visait pas à renverser le chef de l'Etat mais à régler des comptes avec le ministre de la défense Sergueï Choïgou et le chef de l'état-major général, Valeri Guerassimov, deux hommes dont il contestait les compétences. Après la mort d'Evguéni Prigojine, Vladimir Poutine a ordonné aux combattants de Wagner de prêter un serment d'allégeance à l'État russe, une mesure à laquelle le chef de guerre s'était opposé. La réunion avec Vladimir Poutine semble indiquer que ce qui reste de Wagner sera désormais repris en main par Andreï Trochev et Iounous-bek Evkourov, qui s'est rendu ces derniers mois dans plusieurs pays où opèrent les mercenaires. Vétéran décoré des guerres conduites par la Russie en Afghanistan et en Tchétchénie, ancien commandant de la force de réaction rapide du ministère de l'Intérieur, Andreï Trochev est originaire de Saint-Pétersbourg, la ville natale de Vladimir Poutine. (Version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)