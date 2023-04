Vivendi va vendre Gala pour obtenir le feu vert de la CE au rachat de Lagardère

PARIS, 11 avril (Reuters) - Vivendi, qui cherche à obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet de rachat de Lagardère, va proposer la vente du magazine people Gala pour répondre à certaines inquiétudes en matière de concurrence, a-t-on appris de source proche du dossier. Selon une information du média L'Informé cité par l'AFP, Vivendi compte vendre le magazine Gala pour pouvoir mettre la main sur Paris Match, propriété de Lagardère, deux journaux que la Commission européenne considère comme des concurrents directs sur le marché de la presse people. Contacté par Reuters, Vivendi s'est refusé à tout commentaire. La Commission européenne a ouvert en novembre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Lagardère par Vivendi, estimant que l'opération était susceptible de réduire de manière significative la concurrence sur le marché du livre et dans un segment de l'édition de magazines en France. Vivendi proposerait le remède en question demain soir auprès de la Commission européenne, a précisé une source proche du dossier. (Rédigé par Kate Entringer)