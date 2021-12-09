A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

VIVENDI VA ACQUÉRIR LA PARTICIPATION D’AMBER CAPITAL DANS LAGARDÈRE ET DÉPOSERA UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT AU PRIX DE 24,10 EUROS PAR ACTION

VIVENDI VA ACQUÉRIR LA PARTICIPATION D’AMBER CAPITAL DANS LAGARDÈRE ET DÉPOSERA UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT AU PRIX DE 24,10 EUROS PAR ACTION

VIVENDI VA ACQUÉRIR LA PARTICIPATION D'AMBER CAPITAL DANS LAGARDÈRE DANS LES PROCHAINS JOURS ET DÉPOSERA UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR LAGARDÈRE AU MÊME PRIX DE 24,10 EUROS PAR ACTION

click here for restriction
©2021 Reuters Reuters

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !