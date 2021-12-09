VIVENDI VA ACQUÉRIR LA PARTICIPATION D’AMBER CAPITAL DANS LAGARDÈRE ET DÉPOSERA UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT AU PRIX DE 24,10 EUROS PAR ACTION
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VIVENDI VA ACQUÉRIR LA PARTICIPATION D'AMBER CAPITAL DANS LAGARDÈRE DANS LES PROCHAINS JOURS ET DÉPOSERA UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR LAGARDÈRE AU MÊME PRIX DE 24,10 EUROS PAR ACTION
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